Roma, buone notizie da Mkhitaryan: ok per il Verona

Mentre va avanti il ‘caso’ Edin Dzeko, con adesso il calciomercato ed un possibile scambio con l’Inter al centro della questione, la Roma deve preparare la partita contro l’Hellas Verona e lo dovrà fare appunto senza il bosniaco.

Una buona notizia per Paulo Fonseca arriva però da Henrikh Mkhitaryan, tornato a lavorare in gruppo per la prima volta in questa settimana. Visto che mancano quasi quattro giorni alla partita contro il Verona, l’armeno si candida anche a partire da titolare.

Mkhitaryan, anche se non dovesse partire dall’inizio, sarebbe comunque a disposizione di Paulo Fonseca per giocare a partita in corso. Non ci sarà invece Pedro, ancora infortunato.

Contro il Verona, il tridente della Roma dovrebbe così essere formato da Mkhitaryan, Pellegrini e Borja Mayoral. Gli ultimi due sicuri di un posto, migliori in campo all’ultima giornata contro lo Spezia.

OMNISPORT | 28-01-2021 17:42