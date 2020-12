La Roma torna ad allenarsi a Trigoria dopo la pausa natalizia con serenità: dopo il primo giro di tamponi tutti i giocatori sono risultati negativi.

La squadra giallorossa ha svolto in ogni caso lavoro distanziato sul campo in attesa del secondo giro di tamponi, in via del tutto precauzionale. Tutti a disposizione di Paulo Fonseca a parte Zaniolo, Pastore, Mirante e Spinazzola: l’esterno aveva lavorato a parte con un giorno d’anticipo nella giornata di lunedì.

OMNISPORT | 29-12-2020 17:25