Roma, c'è ancora il Bodø/Glimt: i tifosi esultano per due motivi

18-03-2022 16:01

Superato tra alti e bassi il girone, vinto il primo scontro a eliminazione diretta con due sfide fin troppo equilibrate contro il Vitesse, l’urna di Nyon regala alla Roma il Bodø/Glimt per i quarti di finale di Uefa Europa Conference League.

Roma, il Bodø è una grande possibilità

Una pescata importante ed estremamente interessante per i giallorossi di José Mourinho, che avranno così la possibilità di cancellare la brutta figura nel girone, con la pesante ed emblematica sconfitta per 6-1 in Norvegia a ottobre da vendicare e lo striminzito 2-2 all’Olimpico a novembre. Andata in trasferta il 7 aprile, ritorno all’Olimpico una settimana più tardi.

Il possibile cammino verso la finale di Conference

Meno abbordabile l’eventuale incrocio in semifinale, che potrebbe vedere la Roma affrontare la vincente di Leicester e Psv Eindhoven, ancora con andata in trasferta e ritorno in casa. La stagione inaugurale di Uefa Europa Conference League regala così un’opportunità unica ai capitolini, per cancellare una delle più cocenti sconfitte degli ultimi anni e provare ad arrivare fino in fondo all’ultima nata tra le competizioni Uefa per club. Dall’altro lato del tabellone, il Marsiglia sembra avere la strada spianata verso la finale, con il PAOK ai quarti e la vincente tra Feyenoord e Slavia Praga.

Roma, i timori dei tifosi dopo il sorteggio

Su social, la possibilità di redenzione viene accolta con piacere dai tifosi giallorossi. C’è chi scherza: “Oh no, here we go again” e chi carica la squadra: “Con le p*lle, vendetta e non ci saranno alibi… Li voglio umiliati”, “Perfetto! Quella che volevo”. Ma non manca chi non nasconde le proprie paure: “È un incubo ragazzi“, “Si infatti, io ho detto tutte tranne il bodo, tac come non detto”, “Non ci credo un’altra volta no per favore“, “Che incubo”.

La voglia di vendetta dei tifosi della Roma

La maggior parte dei tifosi punta alla vendetta: “Facciamoje vede che ci siamo ripresi dopo l’umiliazione”, scrive qualcuno e ancora: “Per la vendetta suprema”, “Questo è il Karmaaaaaaaa. Sicuro così non avremo il rischio che possano sottovalutare l’avversario!!!”, “Vendetta. Chiediamo solo questo”, “Hanno l’occasione per dimostrare che la figuraccia nel girone di qualificazione è stata veramente ‘colpa’ dei gregari, come disse Mou. Molti di quelli che giocarono quella partita, non sono più nella rosa, auspico il passaggio del turno per rimediare alla figuraccia“.

Roma, sospiro di sollievo dei tifosi

Tra i tifosi, tanti tirano un sospiro di sollievo per aver evitato Leicester e Marsiglia. Qualcuno commenta: “Sono contento di aver evitato il Marsiglia fino alla finale. Non dobbiamo aver paura di una squadra che ad agosto nemmeno conoscevamo! Felice di poterci prendere una grande rivincita! Forza Roma”, oppure: “Ovvio che avrei preferito lo Slavia, o il Paok (anche se gli stadi in Grecia sono caldi) però preferisco il Bodo, a Leicester o Marsiglia o PSV. Come pro abbiamo che affronteremo la gara con la motivazione giusta, cosa che forse contro un Paok, non avresti fatto (es. Vitesse)”.

SPORTEVAI