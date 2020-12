Roma, c'è il prezzo per Yaremchuk

Idee chiare in casa Roma in vista del mercato di gennaio.

I giallorossi, che hanno chiuso il 2020 al terzo posto e sconfitti due sole volte sul campo nelle prime 15 partite di campionato, contro Napoli e Atalanta, andranno alla caccia di un attaccante esterno.

La prima scelta è il ritorno di Stephan El Shaarawy, che dovrebbe lasciare lo Shanghai Shenua, ma in seconda battuta la società è pronta per tornare su un vecchio obiettivo tornato d’attualità. Si tratta di Roman Yaremchuk, ucraino classe 1995, in forza dal 2017 al Genk dove il suo rendimento è in continua ascesa, con 9 gol e tre assist nelle prime 13 giornate dell’attuale Jupiler League.

Già inseguito dalla Roma negli ultimi due anni ed avversario dei giallorossi in Europa League nella scorsa stagione, Yaremchuk è entrato anche sul taccuino di Lazio e Tottenham.

La novità è che il Gent è disponibile a trattare, con partenza da 10 milioni. Una cifra importante per gennaio, ma che l’attaccante sta dimostrando di valere.

OMNISPORT | 28-12-2020 18:29