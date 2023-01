Roma, colpo in difesa: arriva Diego Llorente

I giallorossi, riferisce Sky Sport, hanno definito l'arrivo del giocatore classe 1993 di proprietà del Leeds

30-01-2023 11:55

Colpo a sorpresa per la Roma in difesa. Secondo Sky Sport, infatti, i giallorossi hanno chiuso per l’arrivo del classe 1993 Diego Llorente, scuola Real Madrid, di proprietà degli inglesi del Leeds. Llorente arriverà nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo l’emittente, già questa sera lo spagnolo dovrebbe sbarcare a Roma per sostenere le visite mediche e poi firmare il nuovo contratto.

Il difensore centrale, all’occorrenza anche terzino destro, in questa stagione ha giocato 13 partite in Inghilterra tra tutte le competizioni. È il secondo acquisto in casa Roma dopo l’attaccante Solbakken.

