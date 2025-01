Roma, De Rossi aspetta una panchina ma intanto si compra l'Ostiamare

L'ex tecnico giallorosso rileva il club di D dove è nato e cresciuto, si accollerà i debiti e riqualificherà il campo sportivo attualmente inagibile

Il sogno di tornare presto ad allenare resta ma in attesa di una nuova panchina Daniele De Rossi ha deciso di comprare direttamente un club. E’ andato dove lo portava il cuore il tecnico esonerato dalla Roma lo scorso settembre ed ha ufficializzato quanto era nell’aria da qualche giorno, ovvero l’acquisto dell’Ostiamare.

Il post criptico nella notte di De Rossi

Nella notte Daniele, qualche minuto dopo la sconfitta della Roma contro l’AZ Alkmaar, aveva postato una storia che lo ritraeva al fianco della bandiera dell’Ostiamare, senza aggiungere altro. Nel club lidense l’ex mediano è nato e cresciuto prima di fare il grande salto alla Roma.

Il messaggio dell’ex tecnico giallorosso

Oggi è arrivata l’ufficializzazione: L’ex capitano giallorosso si sobbarcherà i debiti del club che attualmente milita in serie D ed occupa il 14° posto e rileverà la società come ha scritto sul suo profilo Instagram: “Sono felice di poter annunciare il mio nuovo impegno come proprietario dell’Ostiamare. Il mio obiettivo sarà lavorare per costruire una società solida, trasparente ed innovativa, un mezzo per unire le persone, per promuovere i valori della comunità e per riavvicinare le famiglie al loro territorio, con l’orgoglio di rappresentare Ostia dentro e fuori dal campo. Oggi inizia un nuovo capitolo. Insieme, possiamo scrivere una storia che ci renderà fieri. Forza Ostiamare!”.

Sullo sfondo una sua foto sorridente a centrocampo con un’alba, una nuova alba, alle sue spalle. Non sarà un compito agevole nè a basso prezzo quello che si è preso De Rossi che dovrà provvedere alla riqualificazione dell’impianto sportivo, “Anco Marzio”, chiuso da alcuni mesi per inagibilità.

Tutte le partite, dalla prima squadra a quelle delle giovanili, si sono giocate qui in questa stagione, ma a porte chiuse. Il club avrebbe rischiato il fallimento se De Rossi non avesse deciso di destinare parte del suo patrimonio per sostenerla. Per farlo ha garantito al Campidoglio che procederà con la demolizione degli abusi e la messa in sicurezza dell’impianto anche grazie al sostegno del Comune che si è messo già in moto.

Il sostegno dei tifosi sui social

L’obiettivo è far diventare l’Ostiamare il terzo polo calcistico della capitale dopo Roma e Lazio e sui social fioccano i commenti: “L’amore per te sono sicura e convinta che vada ben oltre l’ambito calcistico, oggi credo ti siano riconoscenti tante famiglie e giovani ROMANE. Solo tanta stima per te, Danielì!” e poi: “E sento parlare di Farioli. Lasciamo perde Daniè. Mi manchi, ti amo” e anche: “Da oggi tocca tifá OSTIA MARE! Vamos” e infine: “Dove nasci e cresci non dimentichi, bravo Dani”-