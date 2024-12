Roma: De Rossi accetta il Tapiro d’Oro di Striscia ma nega contrasti con i senatori giallorossi    

Il tecnico ha accettato con ironia il premio e un corno portafortuna per esorcizzare un 2024 sfortunato, ma non ha confermato le voci sui dissidi con lo spogliatoio

Non solo il Tapiro d’Oro, ma anche un corno portafortuna al termine di un anno sfortunato: li ha consegnati Striscia La Notizia a Daniele De Rossi per esorcizzare un 2024 che ha visto l’allenatore essere chiamato e poi esonerato dalla Roma. De Rossi ha accettato il premio e il regalo, negando ancora una volta di aver avuto contrasti con i senatori dello spogliatoio giallorosso.

Striscia La Notizia, Tapiro d’Oro a De Rossi

Nel 2024 Daniele De Rossi è stato il salvatore della Roma dopo l’esonero di José Mourinho, ma poi ha dovuto subire la stessa sorte del tecnico portoghese, venendo sollevato dall’incarico dopo sole quattro giornate del campionato in corso. Striscia La Notizia ha voluto esorcizzare l’anno sfortunato del tecnico romano consegnandogli il Tapiro d’Oro, accompagnato stavolta da un corno portafortuna: l’incontro tra De Rossi e l’inviato Valerio Staffelli andrà in onda stasera nel programma di Canale 5, alle ore 20:35.

Roma, a Striscia De Rossi nega contrasti con i senatori

A De Rossi Staffelli ha chiesto se siano vere le voci che si sono diffuse al momento del suo esonero dalla Roma, secondo cui l’allenatore avrebbe avuto dei contrasti con i veterani dello spogliatoio giallorosso. Netta la risposta del tecnico: “I giocatori erano gli stessi anche a gennaio 2024, quando mi hanno chiamato…”, ha dichiarato De Rossi, negando dunque problemi di questo tipo. L’allenatore, poi, ha teso la mano alla dirigenza che l’ha esonerato: “In ogni caso – ha detto -, ringrazierò per sempre la proprietà americana che mi ha permesso di allenare la mia squadra del cuore”.

De Rossi e la battuta sulla Lazio

De Rossi ha poi replicato con una battuta alla richiesta di Staffelli di commentare le difficoltà odierne della Roma, che comunque con Claudio Ranieri pare essersi finalmente risollevata. “La Roma è in difficoltà e dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto…”, la risposta di De Rossi che ha poi risposto anche a una provocazione di Staffelli.

L’inviato gli ha infatti chiesto se allenerebbe mai la Lazio. “Non me lo chiederanno, stanno andando alla grande. Per questo mi sa che quest’anno di corni me ne servono due…”, la battuta finale del tecnico.