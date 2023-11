Roma, De Siervo risponde a Mourinho che finisce nei guai anche per le parole su Dybala

José Mourinho, nella conferenza stampa prima del match Roma-Lecce è tornato ad attaccare la Lega che ora replica con l’amministratore delegato De Siervo. Ma ai fan giallorossi non sono piaciute le parole su Dybala

04-11-2023 20:19

José Mourinho sembra aver cominciato la sua crociata contro la Lega e i poteri forti del calcio italiano e immediata arriva dal “palazzo” la risposta. Lo Special One non si è mai tenuto a distanza dalle polemiche di qualsiasi tipo e ora sembra aver deciso di cominciare una sorte di battaglia personale con la Lega con nel mirino la gestione dei calendari che avrebbe penalizzato la formazione giallorossa in questo inizio di stagione.

Mourinho al veleno: l’attacco alla Lega

José Mourinho aveva dimostrato la sua insofferenza nei confronti della Lega e del calendario già dopo la gara con l’Inter. Nel corso della conferenza tappa prima del match con il Lecce, il tecnico giallorosso è andato all’attacco senza mezzi termini.

Queste persone vanno rispettate per il loro status ma non vale la pena commentare le loro parole. E’ come se io parlassi di fisica o di cinema, sono gente paracadutata qui, non sanno che vuol dire giocare ogni tre giorni, o lo sanno e fanno finta di non saperlo. Se la Lega viene fischiata negli stadi un motivo ci sarà, non sono scemi gli spettatori.

La replica di De Siervo allo Special One

Non si è fatta attendere la replica di Luigi De Siervo, amministratore delegato delle Lega Serie A, che nelle scorse settimane era stato nel mirino anche del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

La Lega non commenta le dichiarazioni degli allenatore fintato che queste non configurino delle accuse che minano la credibilità della serie A. In questa circostanza dopo la partita di San Siro, l'allenatore della Roma non si era limitato a evidenziare che il recupero tra le gare non fosse ideale ma aveva accusato la Lega Serie A di aver voluto danneggiare il suo club. Siamo dovuti intervenire per difendere la Lega ribadendo che gestiamo il calendario con professionalità ed equidistanza. E' infatti di tutta evidenza che la Lega non fa favori a nessuno, tantomeno è contro qualcuno.

Mou: le parole su Dybala dividono i tifosi

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Mourinho ha parlato anche di Dybala e Renato Sanches e dei loro infortuni con una battuta “Se non avessero tanti infortuni, non sarebbero alla Roma”. Parole che ad alcuni fan giallorossi non sono piaciute: “Mou sminuisce la Roma con la storiella di Dybala che per carità è anche vera – commenta Marcello – ma perché invece non ci spiega lui come ci è finito in questa squadretta?”. Anche Fabio la pensa allo stesso modo: “Questa storia di Mourinho mi avrebbe anche un po’ rotto le scatole”.