Inter-Roma, Mourinho rischia il deferimento: le frasi nel mirino della Procura FIGC

Mourinho al vetriolo dopo Inter-Roma: lo Special contro la Lega e arbitro. La Procura Federale intenzionata ad aprile un fascicolo dopo le sue parole contro Maresca

31-10-2023 15:02

Il solito Mourinho. Anche in occasione della sfida di San Siro contro l’Inter, l’allenatore della Roma ha trovato spunti su cui polemizzare. Nel mirino dello Special One la Lega Serie A e, ovviamente, gli arbitri. Ora il lusitano rischia il deferimento.

Squalificato e polemico: l’ultima battaglia di Mourinho contro la Lega

Niente ritorno in panchina a San Siro per Mou, costretto ad assistere al match contro la ‘sua’ Inter in tribuna perché – per l’ennesima volta – squalificato in seguito all’espulsione rimediata nella precedente sfida di campionato col Monza. Nonostante ciò, a fine partita il portoghese non ha cambiato linea, attaccando la Lega Serie A per aver deciso di far giocare la Roma di domenica, anziché lunedì come successo nel caso di Fiorentina e Atalanta, nonostante l’impegno di Europa League del giovedì. Il tecnico giallorosso – stizzito – ha parlato di “un altro regalo ricevuto dalla Lega”.

Inter-Roma, la Lega risponde a Mourinho sulla scelta di giocare domenica

È toccato all’ad della Lega, Luigi De Siervo, rispondere a Mourinho nel corso del suo intervento a “La politica nel pallone”, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze della Rai. “Stimo Mourinho per quella che fa per la Roma e per il calcio, ma le due dichiarazioni sono suonate come un alibi – ha spiegato -. Non bisogna dimenticare che esistono giorni e orari in cui si registra il picco di ascolti televisivi”. De Siervo cita quindi l’esempio del Clasico, ovvero la sfida tra le due super potenze della Liga Barcellona e Real Madrid.“Il Barcellona – ha dichiarato l’amministratore delegato della Lega Serie A – ha giocato domenica alle 16:00 dopo essere sceso in campo in Champions tre giorni prima”.

Dopo le critiche a Maresca, ora Mourinho rischia il deferimento

Lega e non solo. Già, perché Mourinho – e non è una novità – ha contestato anche l’arbitraggio di Maresca e quei gialli mostrati ai suoi calciatori che ha definitivo provvedimenti “scelti”. Il lusitano, adesso, rischia. Perché le sue parole potrebbero essere ritenute lesive dell’immagine del fischietto partenopeo e di tutta la classe arbitrale. Dunque, quali sono le possibile conseguenze per il tecnico della Roma? La Procura Federale sta considerando di aprire un fascicolo a carico dell’ex allenatore di Chelsea e Manchester United, in seguito al quale potrebbe scattare il deferimento.