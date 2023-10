Corona, dopo le scommesse il caso di stalking: le accuse a Pellegrini della Roma

Secondo il portale dell’ex re dei paparazzi Dillingernews il capitano dei giallorossi sarebbe stato denunciato cinque volte da una donna rumena che lavora come escort

30-10-2023 16:26

Dopo le scommesse, un altro scandalo si abbatte sul calcio italiano: a dare la notizia sono ancora una volta Fabrizio Corona e il suo portale Dillingernews, secondo cui il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini sarebbe stato denunciato 5 volte per stalking da una giovane donna rumena, di professione escort.

Corona: Pellegrini al centro di un caso di stalking

Secondo quanto riportato da Dillingernews, il portale web fondato da Fabrizio Corona, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini sarebbe al centro di un caso di stalking ai danni di una giovane donna rumena che lavora come escort. La ragazza sarebbe la fonte diretta da cui Dillingerews ha raccolto la notizia: A.G. le iniziali del nome della donna, che al momento ha chiesto di restare anonima.

Per Corona 5 denunce per stalking ai danni di Pellegrini

Pellegrini avrebbe ricevuto cinque denunce dalla ragazza: tre a Parma, una ad Avezzano e una a Roma, tutte fatte da A.G., in un periodo che va da aprile scorso a oggi. Ad occuparsi del caso per la querelante è uno studio di avvocati della capitale: nella segnalazione fatta alla polizia ci sarebbe anche la richiesta di approfondire eventuali altri reati.

Caso stalking-Pellegrini, chiesta l’attivazione del codice rosso

Tutte le denunce, inoltre, sono state presentate con la richiesta di applicare il cosiddetto codice rosso, ovvero la procedura che consente di accelerare le indagini in vari casi di violenza come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e, in questo caso, stalking, al fine di attivare una protezione più veloce per la vittima. È bene sottolineare che la denuncia non rappresenta alcuna forma di colpevolezza da parte di Pellegrini, ma solo una segnalazione volta ad avviare le indagini sui fatti.

Stalking, nessuna replica da Pellegrini

Dillingernews spiega anche di non essere riuscito a mettersi in contatto con Pellegrini o i suoi legali per poter pubblicare una loro versione dei fatti. Si attende dunque una prima reazione del giocatore e della Roma alla vicenda.