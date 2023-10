Inter-Roma, moviola: Gli errori di Maresca a San Siro, grave svista nella ripresa

La prova del fischietto napoletano al Meazza analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, un episodio grave a favore dei giallorossi

Da un lato è andato sul sicuro il designatore Rocchi per Inter-Roma, gara di prima fascia, scegliendo uno degli arbitri più in forma ovvero Maresca di Napoli, ma dall’altro la decisione di mandare a San Siro il fischietto napoletano ha scontentato entrambi i club che non hanno ricordi felici con lui. Come se l’è cavata ieri Maresca al Meazza?

I precedenti di Maresca con le due squadre

Prima gara stagionale per il fischietto napoletano con l’Inter. L’ultima volta risale al 6 maggio, 34^ giornata Roma-Inter, vinta per 2-0 dalla squadra di Simone Inzaghi. Gli altri due precedenti della passata stagione però non hanno fatto sorridere: uno 0-0 in casa della Sampdoria ultima in classifica il 13 febbraio, e una sconfitta interna per 1-0 contro la Fiorentina il primo aprile. Nella stagione 2021-22 ha diretto Inter-Atalanta (6^ giornata, 2-2) e Spezia-Inter (33^ giornata, 1-3). Nella stagione 2020-21 ricordiamo il famoso Udinese-Inter 0-0, con il “Sei sempre tu Maresca” gridato dall’allora tecnico dei nerazzurri Antonio Conte.

Con la Roma sono ben sedici i precedenti. Tra questi, 7 vittorie per la Roma, 5 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima sfida risale alla scorsa stagione contro lo Spezia, nell’ultima giornata di campionato, terminata 2-1 per i giallorossi con rigore finale realizzato da Dybala. Non poche le polemiche con José Mourinho che in più occasioni ne ha commentato (negativamente) l’arbitraggio come in occasione di un match contro il Milan: “Complimenti a loro e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi”. Al Var invece ci sarà Di Paolo coadiuvato da Dionisi (AVar).

Anche con l’arbitro al monitor, lo Special One non ha mai avuto un particolare feeling. “Il signor Di Paolo (al Var, ndr) e il signor Di Bello (l’arbitro, ndr) in alcuni momenti mi hanno fatto provare vergogna di essere lì”. Queste le sue parole dopo Napoli-Roma della passata stagione.

Maresca ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bresmes con Manganiello IV uomo, al Var Di Paolo e all’AVAR Dionisi l’arbitro ha ammonito 7 giocatori di cui 3 della squadra di Inzaghi: Mancini (R), Pavard (I), N’Dicka (R), Paredes (R), Calhanoglu (I), Bastoni (I), Cristante (R ).

Inter-Roma, gli episodi dubbi

Questi i principali casi da moviola: al 44’ Dumfries entra in area e duella con Zalewski: proteste nerazzurre, ma Maresca lascia correre viste le trattenute da parte di entrambi. Al 55′ l’Inter chiede fallo e seconda ammonizione per Paredes su un contatto al limite dell’area giallorossa con Thuram: centrocampista capitolino graziato per l’intervento sul piede dell’attaccante interista, il giallo poteva starci. All’81’ infine Thuram è in posizione regolare sull’assist di Dimarco dalla sinistra: vantaggio Inter confermato, l’attaccante francese scatta su Llorente senza andare in offside.

Per Marelli era da espellere Paredes

Sull’episodio del fallo di Paredes è lapidario Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “C’era fallo su Thuram e tra l’altro, trattandosi di azione potenzialmente pericolosa ed essendo Paredes già ammonito, c’erano gli estremi per la seconda ammonizione conseguente espulsione“. Un errore che però non ha inciso visto il successo finale dell’Inter per 1-0.