Roma, due nomi per Fonseca ma i tifosi sono in ansia

Paletti di mercato da rispettare senza dimenticare una crisi economica che rischia di mettere in ginocchio il mondo del calcio. Anche la Roma deve fare i conti con queste difficoltà nell’approcciare la finestra di mercato di gennaio, ma deve comunque provare a migliorare una squadra che ha avuto un ottimo percorso in campionato e che vuole essere protagonista anche nel 2021.

Reparti da sistemare

La Roma ha cominciato bene il campionato ma l’impegno anche in Europa fa sì che il team di Fonseca abbia bisogno di rinforzi per continuare il cammino nel migliore dei modi. Tra le richieste dei tifosi c’è soprattutto quella di un portiere e di un giocatore offensivo che possa dare fiato agli attaccanti. I nomi caldi in queste ore sono quelli di Sirigu e soprattutto il gradito ritorno di El Shaarawy dalla Cina. Ma non mancano le alternative e le voci che riguardano anche altri reparti. Nelle ultime ore si è parlato di Bernard Duarte dell’Everton, giocatore che Fonseca conosce bene.

La lista dei tifosi

Sui social I fan giallorossi fanno le loro richieste alla società: “Portiere, terzino ma soprattutto trequartista secondo punta che quando entra dalla panchina può cambiarla. El Shaarawy potrebbe essere buono ma il nome poca importa deve essere decisivo”. Ma il ritorno dell’attaccante non è un’operazione semplice da concludere visto che sarà decisiva un’eventuale rescissione del giocatore con la società cinese per la quale è tesserato.

Stando a quanto scrive il giornalista Nicolò Schira, la volontà del giocatore al riguardo è piuttosto chiara: “Stephan El Shaarawy vuole tornare in serie A per non perdere la nazionale in vista dell’Europeo. Possibile ritorno di fiamma con la Roma che già lo voleva a ottobre. Il tetto salariale importo ai calciatori stranieri dal governo cinese facilita l’addio”. Un’operazione che Paolo approva in pieno: “E’ esattamente quello di cui abbiamo bisogno come alternativa a Pedro. Sembra una scelta da fare subito. Lui vuole tornare e la Roma lo vuole”.

Occhio al portiere

Ma l’attenzione dei tifosi si concentra soprattutto sul ruolo del portiere, visto che sia Mirante che Pau Lopez non hanno offerto le dovute garanzie in questa prima fase di stagione. I nomi sul taccuino del club giallorosso sono tanti: Cragno, Silvestri ma soprattutto l’esperienza di Sirigu. Una mossa che però i tifosi vogliono fare il prima possibile per mettere a disposizione di Fonseca un giocatore che possa prendersi il ruolo di titolare da subito e riuscire a colmare un vuoto importante.

SPORTEVAI | 28-12-2020 09:15