Roma: Dybala disponibile per San Siro

21-09-2022 09:20

Arrivano buone notizie dall’infermeria giallorossa. DOpo essere stato sottoposto agli esami strumentali di rito, Mourinho può tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne le condizioni fisiche di Dybala.

Nessuna lesione, stiramento o elongazione. Anche i medici della nazionale argentina hanno dato il via libera per potersi allenare nel ritiro di Miami dove Messi e compagni stanno preparando l’amichevole del 24 settembre contro l’Honduras.

Dybala molto probabilmente, tornerà a Roma solo la sera prima della partenza per Milano. Il contributo sotto porta dell’argentino diventa infatti fondamentale per scacciare la negatività che ha colpito i giallorossi contro l’Atalanta, in più l’ex Juve avrà dalla sua anche le motivazioni di scendere in campo contro la squadra che lo ha illuso in estate senza poi concludere per davvero la trattativa che lo avrebbe portato in neroazzurro.