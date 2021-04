Roma, Dzeko dribbla il mercato: "La fascia? Ora non conta"

Messaggio importante di Edin Dzeko alla Roma, dopo l’1-1 dell’Olimpico contro l’Ajax, garanzia della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Il bosniaco ha segnato l’unico gol giallorosso e sembra essersi messo alle spalle i tanti problemi che hanno condizionato la sua stagione. E ora rilancia.

“Ce l’abbiamo fatta, la cosa più importante era questa. Abbiamo fatto vedere il nostro carattere e ci siamo meritati questa semifinale. Io e la Roma? Sono alla mia sesta stagione qui, e di certo questa non è stata la migliore. Ma io non sono uno che si guarda indietro”, ha spiegato a fine partita il bosniaco. Che ha scelto di non fare polemica nemmeno sulla fascia da capitano che gli è stata tolta a stagione in corso: “Per me ha sempre rappresentato un onore. Ma io gioco per la Roma, non per la fascia. L’unica cosa che conta è che darò sempre il massimo per la Roma, nient’altro”.

Un Edin Dzeko, insomma, che si è ripreso la squadra. Nonostante la risposta sibillina sul mercato: “Adesso è difficile pensarci, abbiamo una semifinale da giocare e otto partite di campionato. Dopo si vedrà”.

OMNISPORT | 15-04-2021 23:58