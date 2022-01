Roma, è fatta per Maitland-Niles: a disposizione per il Milan

04-01-2022 20:55

La Roma batte il primo colpo sul mercato di gennaio.

José Mourinho potrà infatti contare già nelle prossime ore sull’esterno difensivo invocato di fatto dalla fine della sessione estiva di trattative.

Il dg Tiago Pinto ha definito l’ingaggio di Ainsley Maitland-Niles, fluidificante in arrivo dall’Arsenal.

I Gunners hanno alla fine ceduto alle richieste della Roma circa la formula del trasferimento: Maitland-Niles si trasferisce in Italia in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto.

Costo dell’affare a titolo temporaneo un milione in due rate equamente divise, bonus esclusi.

Il giocatore sosterrà le visite mediche a Londra e volerà in Italia dopo che i due club avranno concluso lo scambio dei documenti: Mourinho potrebbe averlo già a disposizione per la gara del 6 gennaio contro il Milan.

Classe ’97, Maitland-Niles, adattabile anche come centrocampista, andrà a scadenza con l’Arsenal nel 2023 e ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione con i Gunners, dove era tornato in estate dopo aver giocato la seconda parte dello scorso campionato in prestito al West Bromwich-Albion.

