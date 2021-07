Roma, El Shaarawy indagato per lesioni: la ricostruzione dei fatti

Quello che sembrava potesse essere un pomeriggio di relax tra due amici, si è rivelato tutto tranne che rilassante a piacevole a causa di un furto dall’epilogo paradossale. I fatti risalgono al 12 febbraio 2021, quando Stephan El Shaarawy decide di raggiungere a casa sua, nel quartiere EUR a Roma, l’amico ed ex compagno Alessio Cerci per trascorrere qualche ore insieme. Prende la sua auto e decide di parcheggiarla in prossimità dell’abitazione dell’amico che al momento è svincolato: la sua Lamborghini che attira non poco l’attenzione. Tra i più interessati un cileno sulla cinquantina che avvicinandosi al finestrino ha visto spuntare dal cruscotto un borsello con soldi contanti.

Il tentativo di furto subito da El Shaarawy

Così il passante ha provato a sottrare il borsello lanciando un sampietrino – ritrovato dalle forze dell’ordine – contro il finestrino del bolide per rompere il vetro e scappare poi con i soldi, ma senza successo. El Shaarawy nota quanto sta accadendo all’uscita dalla residenza dell’amico e, secondo la ricostruzione degli avvocati Paolo Bottari e Veronica Paturzo fatta a calciomercato.com, gli basta poco per prenderlo, e con uno sgambetto lo fa cadere a terra.

La colluttazione con l’autore del tentativo di furto

Ne segue una colluttazione e alcuni passanti intervengono: il referto medico del cileno recita frattura scomposta del piede e una costola rotta. Risultato: lesioni gravi e 60 giorni di prognosi. Sul certificato medico del giocatore sono riportate escoriazioni sulla nocca della mano e sul ginocchio.

Successivamente viene messo tutto agli atti, e l’imputazione iniziale di tentata rapina e lesioni rivolta al cinquantenne, in mancanza di atti di violenza, si trasforma in tentato furto e viene assolto dalle presunte lesioni. Al processo – inizialmente rinviato perché l’imputato non era in grado di parlare e muoversi – il passante cileno ammette le sue colpe specificando però di non aver fatto nessuna violenza: condanna a 1 anno, 4 mesi e 200 euro di multa, attualmente sta scontando la pena agli arresti domiciliari dopo la conclusione del primo grado di giudizio.

L’epilogo di questa vicenda. El Shaarawy indagato

Stando alla ricostruzione, le deposizioni dei testimoni, però, sono giudicate inattendibili perché le versioni non coincidono, così il giudice ha rinviato gli atti di quel procedimento alla Procura per valutare le lesioni riportate dall’imputato nel corso della colluttazione. Assegnato un altro pm e aperto un nuovo procedimento, il nuovo indagato per lesioni è Stephan El Shaarawy che verrà presto sentito sui fatti.

VIRGILIO SPORT | 07-07-2021 10:21