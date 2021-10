Roma-Empoli 2-0: i giallorossi ripartono, le pagelle

Sette giorni dopo la sconfitta contro la Lazio, la Roma ritrova la strada dei tre punti battendo all’Olimpico l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. I toscani mettono in difficoltà in paio di occasioni la retroguardia romanista e resistono agli assalti degli attaccanti avversari per quasi un tempo, per poi perdere lucidità ed efficacia col passare dei minuti. Successo che permette alla Roma di salire a quota 15 punti e restare al quarto posto in classifica.

Messo alle spalle l’impegno di Conference League, Mourinho manda in campo pressoché la formazione titolare. Confermato in porta Rui Patricio alle spalle di Karsdorp, Mancini, Smalling e Viña. A centrocampo l’elemento di novità è composto da Darboe, confermato titolare dopo la buona prova contro lo Zorya. A fianco a lui torna Veretout. Sulla trequarti il consueto trio composto da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan pronti a servire Abraham in attacco.

Andreazzoli si affida alla formazione che ha vinto le ultime due gare dei toscani in campionato. Difesa a quattro con Stojanovic, Romagnoli, Viti e Marchizza a protezione della porta difesa da Vicario. In mezzo al campo il trio composto da Zurkowski, Ricci e Bandinelli. Fuori dai titolari Bajrami, sostituito sulla trequarti da Henderson, mentre Di Francesco e Pinamonti compongono la coppia offensiva.

Dopo un avvio molto equilibrato, il primo tentativo a rete della gara se lo aggiudica l’Empoli con Andrea Pinamonti. Su cross di Marchizza il numero 99 azzarda un colpo di tacco ma la palla termina sul fondo. Sarà questa l’unica azione della sua partita, dato che alla mezz’ora sarà costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio.

La risposta romanista arriva con Darboe, che raccoglie un pallone al volo dal limite dell’area e prova conclusione, alta sopra la testa di Vicario. L’occasione più ghiotta del primo tempo per l’Empoli capita sulla testa di Bandinelli. Il centrocampista azzurro non riesce però a dare precisione alla sfera e manda alto. A sbloccare il punteggio è Lorenzo Pellegrini, che dopo aver ricevuto palla da Mkhitaryan batte Vicario con un tocco morbido. Il primo tempo termina 1-0 dopo un ultimo tentativo giallorosso su punizione con Abraham deviata sul fondo.

La ripresa si apre con l’immediato raddoppio della Roma. Abraham prende il tempo ai difensori avversari e scarica il destro dal limite. La palla colpisce la traversa e torna sui piedi di Mkhitaryan per il più facile dei tap-in. La squadra di Mourinho prende in mano la gara e va vicino al colpo del ko prima con Abraham, il cui tiro viene neutralizzato dal portiere dell’Empoli, e poi ancora con Pellegrini, con il colpo di testa del capitano romanista che termina di pochi centimetri a lato. L’unico squillo dei toscani nella ripresa arriva con un’imbucata di Stojanovic per Mancuso, ma l’attaccante cicca completamente il pallone. Il resto della gara prosegue con la Roma saldamente in controllo della situazione, sfiorando in un paio di occasioni il terzo gol fino al fischio finale

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-EMPOLI 2-0

MARCATORI: 42’ Pellegrini, 48’ Mkhitaryan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Smalling 6.5 (90’ Ibanez sv, Viña 6 (84’ Calafiori sv); Darboe 6 (64’ Cristante 6), Veretout 6.5; Zaniolo 6.5 (84’ El Shaarawy sv), Pellegrini 7, Mkhitaryan 7.5 (90’ Zalewski sv); Abraham 6.5. All. Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 5.5; Stojanovic 5.5, Viti 5.5 , Romagnoli 5.5, Marchizza 5; Zurkowski 5 (46’ Bajrami 6), Ricci 5.5, Bandinelli 5.5 (46’ Haas 5.5); Henderson 5 (70’ Stulac 5.5); Pinamonti 6 (29’ Mancuso 5), Di Francesco 5.5 (71’ Cutrone 5.5) All. Andreazzoli.

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Ricci (E), Haas (E), Mancini (R), Zaniolo (R), Stojanovic (E)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 03-10-2021 20:32