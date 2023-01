Roma, il Lille ci prova per Shomurodov

19-01-2023 16:33

La Roma deve tentare di velocizzare il mercato in uscita, e l’attaccante uzbeko Shomurodov è al momento il principale candidato a lasciare Trigoria. In questo momento i giallorossi sono impegnati ad evitare una minusvalenza, dato che due estati fa il giocatore era stato acquistato per 17,5 milioni di euro.

Come scrive il Corriere dello Sport, la Roma necessita di venderlo a giugno per almeno 10 milioni, e al momento si spera nel Lille di Paulo Fonseca, che potrebbe offrire una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Sul giocatore ex Genoa c’è anche il Torino, anche se i granata lo vorrebbero solamente in prestito con diritto.