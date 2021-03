Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19: era già in isolamento

Nuovo caso di coronavirus in Serie A. Stavolta a fermarsi è Juan Jesus, in isolamento fiduciario già da giorni dopo essere venuto in contatto con un positivo.

Adesso anche il tampone del difensore brasiliano è risultato positivo, dunque Juan Jesus continuerà il periodo di isolamento che ha evitato ulteriori contagi all’interno del gruppo squadra. Gli altri tamponi svolti dalla Roma infatti sono risultati negativi.

Juan Jesus peraltro non avrebbe comunque giocato contro lo Shakhtar, in quanto non inserito nella lista UEFA di gennaio.

In questa stagione il brasiliano ha fin qui trovato pochissimo spazio nonostante i tanti infortuni in difesa, con Fonseca che gli ha spesso preferito l’adattato Cristante.

Sono solo 10 le presenze collezionate da Juan Jesus, di cui sei nella fase a gironi di Europa League e quattro in campionato. Nessuna da titolare.

OMNISPORT | 10-03-2021 13:03