Roma-Juventus Woman 1-2, pagelle: scudetto bianconero a un passo, errori clamorosi delle giallorosse

Una papera del portiere locale su tiro di Godo apre la strada al successo delle bianconere che ora hanno 10 punti sull'Inter con tre gare da giocare

Dopo la cura Tudor che ha rivitalizzato la Juventus fa festa anche la Juve Woman: le ragazze di Canzi spengono i sogni di rimonta della Roma andando a vincere per 2-0 al Tre Fontane alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale A. In attesa della rivincita, nella finale di Coppa Italia del 17 maggio allo stadio ‘Sinigaglia’ di Como, è stata una gara quasi a senso unico e ora lo scudetto è a un passo per la Juventus Woman. Domenica può arrivare il titolo matematico se a Biella, alle 17.30, in casa la Juve batte il Milan. Potrebbe bastare anche il pari se il giorno dopo l’Inter non dovesse andare oltre il pari.

Juventus, fuga per la vittoria

Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, la Juventus ha dato uno strappo probabilmente decisivo nella lotta scudetto, sfruttando anche il turno di riposo dell’Inter. La squadra di Canzi, con tre gare da giocare come le altre protagoniste del campionato, ha ora 10 punti di vantaggio da difendere. Si ferma la Roma che aveva vinto le ultime quattro sfide casalinghe di Serie A contro la Juventus (compresa l’ultima, il 3-1 del 19 gennaio) e che resta a 41 punti, a -1 dall’Inter e a -11 dalle bianconero.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gara chiusa in mezzora

Parte fortissimo la Juve che, dopo aver sprecato un paio di occasioni, chiude i giochi in mezzora. Al 9′ tutta sola al limite dell’area di rigore, Godo lascia partire un tiro non fortissimo e solo leggermente angolato, che il portiere Ceasar vede in ritardo e riesce solo a sfiorare: una papera che vale l’1-0 per la Juve. Al 32′ il raddoppio: Cantore sfrutta un clamoroso errore di Linari, entra in area e battere Ceasar con un tiro potente e centrale. La reazione della Roma si esaurisce con un paio di mischie e si va al riposo sullo 0-2.

Gol mangiato in pieno recupero dalla Roma

Nella ripresa la partita si riapre solo nel finale per il gol della Roma all’83’: Giacinti accorcia le distanze per le giallorosse, l’attaccante fa rimbalzare il pallone e batte Peyraud-Magnin con un preciso diagonale. Forcing finale della squadra di casa fino al 5′ di recupero quando Copelli si divora il gol del pari dopo una bella azione corale. Non cambia più il risultato che avvicina sempre più allo scudetto la Juventus.

Top e flop Roma

Ceasar 4.5. Spiana la strada al successo bianconero con un errore sul tiro tutt’altro che irresistibile di Godo

Giugliano 6 . Tra le migliori per la squadra di casa, l’ultima ad arrendersi

Haavi 6. Sue le occasioni migliori delle giallorosse

Spiana la strada al successo bianconero con un errore sul tiro tutt’altro che irresistibile di Godo . Tra le migliori per la squadra di casa, l’ultima ad arrendersi Sue le occasioni migliori delle giallorosse Giacinti 6. Fallisce qualche palla gol ma ha il merito di realizzare la rete dell’1-2.

Linari 5 – Una sua ingenuità regala la palla del 2-0 alla Juve.

Top e flop Juventus