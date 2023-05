Roma, Kumbulla: "Sono deluso, voglio tornare e cambiare le cose"

Il difensore giallorosso: "La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggior modo possibile per un atleta".

01-05-2023 13:17

Stagione finita per Kumbulla dopo la rottura del crociato. Il difensore della Roma si è sfogato così sui social: “Difficile trovare le parole per descrivere la situazione in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggior modo possibile per un atleta”.

Kumbulla continua: “Sono molto deluso e mi servirà del tempo per guarire e per potere tornare a giocare. Sfrutterò questo tempo per tornare ancora più forte e per cambiare le cose, ve lo assicuro. Grazie a tutti per i messaggi e in bocca al lupo ai miei compagni e a tutta la Roma per il resto della stagione. Non è ancora finita”.