Roma, la rabbia dei tifosi: “La maledizione continua”

Ancora una brutta notizia per la Roma. La pausa per le nazionali non lascia tranquilla nessuna squadra italiana. Il Napoli è in ansia per l’infortunio al dito di Koulibaly, e ora la paura passa ai tifosi della Roma e riguarda le condizioni del difensore Marash Kumbulla.

Non arrivano buone notizie dall’Albania in merito alle condizioni del giocatore che ha giocato nella gara vinta dalla sua nazionale contro Andorra. Il calciatore ha riportato un fastidio al ginocchio destro che lo ha costretto a lasciare il ritiro e a fare ritorno a Roma dove si sottoporrà a degli esami strumentali che riusciranno a fare chiarezza sull’entità dell’infortunio. L’episodio avviene a distanza di un paio di giorni dalle notizie sul fastidio avvertito da Bryan Cristante durante il ritiro con la nazionale di Mancini.

La paura

L’infortunio al ginocchio di Kumbulla preoccupa molto i tifosi della Roma che ovviamente si augurano che si tratti di qualcosa di lieve, il procuratore del giocatore sembra aver scongiurato un interessamento dei legamenti, ma a questo punto della stagione anche un problema al menisco potrebbe avere delle conseguenze sul suo impiego fino alla fine della stagione.

La rabbia dei social

I tifosi giallorossi non sono certo contenti di questo nuovo infortunio, avvenuto inoltre con la nazionale. Kumbulla si è dimostrato uno degli elementi più affidabili a disposizione di Fonseca: “Vi prego richiamiamo gli altri prima che finisca in una strage”. Anche Matteo se la prende con la nazionale: “Il giorno che le aboliranno sarà il più bello della mia vita”.

Nonostante le parole del procuratore che ha scongiurato un problema al crociato, l’ansia dei tifosi resta: “A questo punto della stagione, anche menisco vuol dire stagione finita. Siamo proprio maledetti”.

SPORTEVAI | 27-03-2021 16:27