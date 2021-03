Veretout uomo mercato, ma l'agente lo blinda alla Roma

Jordan Veretout si è rivelato uno dei veri e propri leader della Roma di Paulo Fonseca, tanto da attirare su di sé svariate sirene di mercato. Il francese però non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Capitale. Almeno sentendo ciò che ha dichiarato il suo procuratore, Mario Giuffredi.

L’agente, intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti garantito che non ci saranno novità nell’immediato futuro del suo assistito. Che, peraltro, è attualmente fermo per infortunio. “Alla ripresa del campionato sarà disponibile e ripartirà da dove si era interrotto – ha affermato Giuffredi -. Siamo convinti che continuerà a fare bene, come già avvenuto fin qui. Napoli? No, sta bene alla Roma. Abbiamo già parlato di rinnovo negli scorsi mesi. Una sua partenza per il Napoli credo che al momento sia impossibile”.

