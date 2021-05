Roma, la scelta di Mourinho per il nuovo corso: la sua dimora

José Mourinho e Roma, Caput Mundi: un binomio che si annuncia la più rilevante operazione di marketing e commerciale, oltre che calcistica, dell’era Friedkin. Complice un annuncio quasi inaspettato, ben celato dalle manovre sotterranee che hanno condotto alla soluzione definitiva, assodata la chiusura dei rapporti professionali con Paulo Fonseca, Mourinho è arrivato a risollevare facili entusiasmi che la nuova proprietà ancora non aveva suscitato nella Capitale.

Mourinho cerca casa: una villa sull’Appia o un appartamento in centro

Lo Special One è e rimarrà tale anche qui, tra Trigoria e la sua nuova dimora romana che stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corsport non è ancora ben chiara per via di quelle esigenze familiari che Mou ha sempre ritenuto essenziali, anche se ormai i due figli sono adulti e hanno intrapreso un percorso lavorativo a propria volta in autonomia, almeno per quanto riguarda la figlia maggiore, Matilde.

La nuova abitazione del tecnico giallorosso, però, non è un tema di poco conto almeno in queste ore per la Roma che verrà. Si dovrà comprendere quale scelta, in base alla logistica e agli spostamenti nel noto traffico romano, risulteranno le opzioni migliori per un allenatore puntiglioso, quasi pignolo che ha fatto della sua presenza – ingombrante ma rassicurante – un carattere distintivo della sua esperienza.

Quindi le ipotesi già avanzate come quella di un appartamento in centro o una villa sull’Appia Antica, vicino a Smalling per intenderci o un appartamento confortevole e molto ampio sono ancora sul tavolo in attesa di una scelta.

Albergo romano per Mourinho

Mourinho soggiornerà, nei primi tempi, in un albergo romano che per posizione e luogo gli consentirà di capire quale saranno le sue personali considerazioni e ottimizzare gli spostamenti, una questione che Mou si è posto e che avrebbe approfondito nei suoi colloqui con tanto di foto e mappe condivise.

Le scelte dei predecessori: case vicino al campo di Trigoria

Di solito, calciatori e allenatori hanno sempre preferito alloggiare in appartamenti o ville non distanti da Trigoria, nella zona Sud della città per evitare le implicazioni derivanti dai frequenti ingorghi romani. Le eccezioni si contano: Fabio Capello viveva poco distante dal Circo Massimo, in centro ma non poi così lontano dal centro sportivo giallorosso. Luciano Spalletti, come tanti altri giocatori, aveva optato per l’Eur e poi l’Infernetto; così anche tanti altri romanisti che si sono insediati tra il Torrino, Infernetto, Eur, Axa e Casalpalocco, quartieri che consentono di raggiungere Trigoria abbastanza velocemente.

ma che non hanno convinto Dan Friedkin, che ha preferito riservarsi una comoda soluzione ai Parioli, quartiere residenziale nel centro cittadino distante quel che basta dal campo. E dai suoi problemi.

VIRGILIO SPORT | 27-05-2021 12:40