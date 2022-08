Roma: l'infortunio di Wijnaldum riapre il mercato

22-08-2022 15:53

Non ci voleva il grave infortunio capitato a Gini Wijnaldum, ne per lui e ne tanto meno per la Roma di Mourinho, costretta a desso a fare a meno di un pezzo pregiato del centrocampo.

L’ex PSG tornerà a disposizione del tecnico portoghese non prima dell0inizio del 2023, ed ecco che allora, è probabile che Pinto torni a guardare cosa offre il mercato soprattutto per il centrocampo.

Detto che al momento la priorità in casa Roma è l’arrivo di Belotti, legato però all’uscita di Shomurodov, le piste calde per cercare di tamponare l’infortunio dell’olandese sono due conoscenze italiane. Tiemoue Bakayoko, ancora vincolato da un anno di prestito col Milan e ben poche possibilità di impiego in rossonero, oppure Sasha Lukic del Torino: le polemiche dei giorni scorsi hanno lasciato il segno, nella mente di Juric e pure nell’ambiente granata.

Pinto ci pensa, ma è ormai abbastanza sicuro che un nuovo centrocampista possa raggiungere Trigoria entro la fine del mercato.

