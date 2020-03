Roma, Malcom svela perché saltò tutto

Oggi fatica a trovare spazio causa infortunio nello Zenit, ma solo poco meno di due anni fa Malcom è stato un uomo-mercato.

L’attaccante esterno brasiliano, all’epoca in forza al Bordeaux, fu protagonista di un testa a testa tra la Roma e il Barcellona, che soffiò il giocatore ai giallorossi quando Malcom era già in viaggio verso la Capitale.

Sull’accaduto è tornato lo stesso classe ’97, che ha ricostruito i fatti in un’intervista a ‘Foot Mercato’: "Non ero al corrente delle negoziazioni. Ero felice di andare alla Roma, ma il presidente Stephan Martin non mi lasciò partire perché aveva ricevuto un'offerta più alta dal Barcellona. Contattarono prima la società. Era il mio sogno e lo sapevano. Insieme al presidente scelsi quindi il Barcellona".

Malcom rimase in Catalogna solo per una stagione per poi passare allo Zenit per 41 milioni.



