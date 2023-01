Roma, Matias Vina a un passo da Bournemouth

25-01-2023 12:42

Matias Viña è sempre più vicino ai saluti con la Roma. Secondo le ultime che filtrano da Trigoria, infatti, il terzino sinistro uruguaiano classe 1997, sarebbe in procinto di trasferirsi in Premier League tra le fila del Bournemouth. Per l’ex Palmeiras e Nacional di Montevideo, le Cherries offrono un prestito oneroso da un milione con diritto di scatto.

Il club giallorosso, dal canto suo, non avrebbe particolari problemi a separarsi dal giocatore che, nella stagione in corso ha totalizzato 9 presenze, di cui appena 3 in campionato, col tecnico José Mourinho che proprio “non lo vede”. Vicinissima la svolta decisiva dell’operazione.

