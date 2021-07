La Roma di José Mourinho è in Portogallo per una tournée di 10 giorni nel Paese natale dello Special One. I giallorossi affronteranno mercoledì il Porto e sabato il Siviglia, mentre nella settimana successiva se la vedranno con il Betis.

Nei prossimi giorni i nazionali Cristante e Florenzi, campioni d’Europa, raggiungeranno la squadra direttamente in Portogallo. Previsto anche l’arrivo dei Friedkin.

OMNISPORT | 26-07-2021 21:58