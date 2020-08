Roma, Milik è più vicino: ok del Napoli allo scambio in attacco

Napoli e Roma sono pronte allo scambio fra attaccanti: secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il suo assenso alla cessione ai giallorossi di Arkadiusz Milik, in cambio di Cengiz Under e un conguaglio di 15 milioni di euro.

Mancano solo i dettagli, secondo il quotidiano, perché l’affare si concretizzi. Sfuma quindi definitivamente il passaggio di Milik alla Juventus: le offerte avanzate dei bianconeri nelle scorse settimane non hanno convinto il patron del Napoli, che ha deciso di virare sulla proposta della Roma. Under, infatti, piaceva già molto al presidente partenopeo per la sua capacità di giostrare su tutto il fronte offensivo e la capacità di adattarsi anche in posizione più arretrata.

OMNISPORT | 19-08-2020 10:28