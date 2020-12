Roma, Mkhitaryan: il vero top player giallorosso è lui

Uno dei segreti di questo momento particolarmente positivo della Roma è sicuramente l’esplosione di Henrikh Mkhitaryan. Arrivato a Roma nell’estate del 2019, il giocatore armeno ci ha messo un pò di tempo per trovare e capire i giusti equilibri con il calcio italiano. Proprio nel post lockdown della primavera 2020, quando tutto poteva davvero compromettersi negativamente, ecco che l’attaccante giallorosso, trova una nuova giovinezza e diventa il giocatore imprescindibile nello scacchiere giallorosso di mister Fonseca. Sempre titolare, sempre in campo, esattamente come capitava allo United.

Per lui parlano i numeri: 33 partite tra campionato e coppa in cui è andato in rete 13 volte e ha fornito ben 12 assist ai suoi compagni. Impossibile fare a meno di lui e della sua esperienza.

E’ tornato il vero Miki, quello ammirato nello Shakhtar addirittura otto stagioni fa. E adesso la Roma sta lavorando alacremente per estendere il suo contratto che scade nel 2021 (con opzione) almeno di un’altra stagione: il regalo perfetto sarebbe quello di chiudere già prima di Natale.

OMNISPORT | 16-12-2020 09:25