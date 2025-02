Pagelle Roma-Monza 4-0, non c'è storia all'Olimpico: Saelemaekers e Shomurodov show, che disastro per Nesta

La 26esima giornata di Serie A si chiude con il trionfo dei giallorossi sulla squadra di Nesta: Baldanzi e Soulè in gran forma, gara da dimenticare per Kyriakopoulos

Una Roma di qualità domina un Monza mai realmente in partita, imponendosi con un netto 4-0 all’Olimpico. La squadra di Ranieri prende subito il controllo del match, sbloccandolo con Saelemaekers, allungando con Shomurodov e Angelino e chiudendo i conti con Cristante. Decimo risultato utile consecutivo per i giallorossi, che proseguono la loro scalata in classifica, salendo a 40 punti, a -1 da Milan e Bologna, attese giovedì dal recupero della nona giornata di Serie A. Situazione sempre più critica per il Monza, fanalino di coda con 14 punti.

Roma-Monza, la chiave del match

Ritmo, intensità e qualità: con queste tre parole si può sintetizzare la prestazione della Roma, subito premiata con il gol di grande fattura di Saelemaekers. Una squadra lucida, che ha dominato la gara sin dall’inizio, giocando sul velluto dopo il vantaggio. Gran prova degli uomini di Ranieri anche sotto il profilo della duttilità, con la scelta del tecnico di invertire gli esterni che ha dato ottimi frutti, indirizzando la gara in discesa grazie al raddoppio di Shomurodov. Nella ripresa, Angelino allunga e Cristante chiude i conti.

Approccio e gestione impeccabile da parte della Roma, al contrario di un Monza che è partito male, lasciando troppi spazi e mostrando poca reattività e rimanendo passiva fino al triplice fischio. Anche quando i brianzoli hanno provato ad attaccare, approfittando di un abbassamento dell’intensità e del baricentro dei giallorossi, non sono mai riusciti a pungere, con i giallorossi che si sono difesi con grande solidità.

Roma, top e flop

Shomurodov 7: Terza titolarità per l’uzbeko. Non dà riferimenti agli avversari creando grattacapi alla squadra di Nesta e corona una prestazione superlativa con la rete di testa. (24′ st Paredes 6)

Terza titolarità per l’uzbeko. Non dà riferimenti agli avversari creando grattacapi alla squadra di Nesta e corona una prestazione superlativa con la rete di testa. Saelemakers 7: Disegna un gol da applausi con il piede debole, un tiro a giro favoloso che sblocca la gara. Condizione fisica e mentale al top. (24′ st Rensch 6)

Disegna un gol da applausi con il piede debole, un tiro a giro favoloso che sblocca la gara. Condizione fisica e mentale al top. Angelino 7: Si aggiunge alla lista dei marcatori con un gol straordinario. (35′ st Salah-Eddine ng)

Si aggiunge alla lista dei marcatori con un gol straordinario. Cristante 7: Micidiale su palla inattiva. Torna al gol chiudendo la pratica Monza.

Micidiale su palla inattiva. Torna al gol chiudendo la pratica Monza. Baldanzi 6.5: Vince i duelli, con carattere e voglia di far bene. Turati gli nega la gioia del gol poco prima di lasciare spazio all’argentino. Ispiratissimo e in gran forma. (16′ st Dybala 6)

Vince i duelli, con carattere e voglia di far bene. Turati gli nega la gioia del gol poco prima di lasciare spazio all’argentino. Ispiratissimo e in gran forma. Soulè 6.5: Incanta, stordisce gli avversari nell’uno contro uno e pennella il cross perfetto per il gol di Shomurodov. Ennesima prova di alto livello.

Incanta, stordisce gli avversari nell’uno contro uno e pennella il cross perfetto per il gol di Shomurodov. Ennesima prova di alto livello. Pisilli 6: Fresco di rinnovo, avrebbe potuto festeggiare al meglio, ma spreca una clamorosa occasione svirgolando da posizione favorevole sul suggerimento di Soulé. Per il resto, gara attenta e di qualità.

Monza, top e flop