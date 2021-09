Roma, Mourinho festeggia 1000 panchine: numeri impressionanti

Nove squadre, 22 stagioni, 999 panchine: José Mourinho festeggerà la numero 1000 in carriera affrontando in casa il Sassuolo, alla guida della Roma. Il tecnico portoghese ha iniziato nel 2000-01 al Benfica per poi allenare in altri tre Paesi. Quattro campionati e 9 squadre allenate: Portogallo (con 3 club), Inghilterra (3 club, con una doppia esperienza al Chelsea), Italia (Inter e Roma), Spagna (Real Madrid).



In carriera Mourinho ha vinto tutto tra titoli continentali e nazionali. C’è una dato significativo però che fa capire perché viene chiamato Special One: analizzando le 999 partite collezionate finora conta 637 vittorie, 205 pareggi, 157 sconfitte. La sua percentuale di successo, in carriera, è del 63,8%.

