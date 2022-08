Roma, Mourinho: "Non possiamo permetterci un ricambio in attacco"

14-08-2022 23:52

La Roma ha vinto all’esordio in Serie A con l’1-0 in casa della Salernitana, grazie al gol decisivo nel primo tempo di Bryan Cristante. Una prestazione comunque positiva secondo José Mourinho, che ne ha parlato in conferenza stampa: “Mi è piaciuto vedere una squadra che non ha concretizzato ma che ha avuto la maturità di gestire il risultato”.

Mourinho si è poi focalizzato sul mercato e sull’avere o meno in rosa un attaccante del livello di Tammy Abraham: “È quello che possono permettersi Manchester City e Liverpool, ma anche qualche altra squadra italiana. Quella che ho di certo è una rosa importante”.