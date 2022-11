Roma, Mourinho ritrova Dybala ma ora il divorzio a fine anno è possibile

12-11-2022 14:08

La Roma di José Mourinho si avvicina all’ultima partita ufficiale del 2022, domenica alle 15 all’Olimpico contro il Torino di Ivan Juric. Ma le scorie dopo il derby perso e il pari in casa del Sassuolo sono rimaste, compresa la critica neanche tanto velata del tecnico portoghese per l’atteggiamento di uno dei suoi giocatori, rivelatosi poi essere Rick Karsdorp.

Il rientro di Dybala

Intanto, una buona notizia per Mourinho c’è. L’allenatore portoghese ha infatti ritrovato Paulo Dybala, tornato a svolgere gli allenamenti insieme ai compagni. L’attaccante sta correndo per il Mondiale in Qatar e il ct argentino Lionel Scaloni l’ha di fatto inserito nella lista dei 26 convocati.

Il numero 21 giallorosso vorrà essere protagonista con l’Albiceleste, ma prima della Coppa del Mondo il suo obiettivo è tornare in campo con la maglia della Roma. Nell’ultima gara di campionato del 2022 contro il Torino, vorrà entrare dalla panchina per giocare qualche minuto.

Il futuro di Mou

Se Mourinho può essere contento per il rientro di Dybala, adesso il suo futuro potrebbe tingersi di colori diversi rispetto al giallo e al rosso. Perché nonostante il contratto fino al 2024, come riportato da Repubblica, l’ambiente Roma attorno al tecnico sembra ora più distante.

Il club non si intromette più di tanto nelle battaglie di Mourinho, che così a fine stagione potrebbe anche salutare. E per lui ci sarebbe il possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid, con Florentino Perez pronto a chiamarlo se Carlo Ancelotti dovesse decidere di ritirarsi.

Il resto della stagione

Mourinho potrebbe davvero pensare di tornare a Madrid, dove in tre stagioni non è riuscito a vincere la Champions League. Ma adesso deve focalizzarsi sul fare meglio possibile con la sua Roma. È per ora settimo nella classifica del campionato con 26 punti fatti in 14 partite.

Dovrà disputare i playoff di Europa League per tentare la qualificazione agli ottavi e magari punterà a vincere la Coppa Italia. Un posto tra le prime quattro in Serie A potrebbe essere alla portata, ma non ci possono essere più distrazioni sul campo e fuori.