Roma, Mourinho: "Sono un allenatore d'emergenza. Non so quando torna Spinazzola"

13-12-2021 23:41

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro lo Spezia: “Mi preoccupava la partita che guardavo da fuori. Anche sul 2-0 non abbiamo mai avuto il controllo della partita. Abbiamo avuto tanti problemi, quando è uscito Smalling, Cristante è dovuto andare dietro e la squadra soffre. In panchina sentivo che anche sul 2-0 la partita non era chiusa. La panchina era troppo giovane ed entrare non è neanche facile per loro. Siamo in un momento super-difficile della stagione e per questo motivo prendere i tre punti diventa molto importante anche se non abbiamo giocato bene”.

“Siamo una squadra naif, non siamo aggressivi nel gioco ma abbiamo il record di ammoniti. Io sono abituato a soffrire meno in panchina. Per esempio quando ero al Real Madrid ed ero sotto 1-0 in casa al minuto 15 io sapevo che finiva 5-1. Ora sul 2-0 sono in panchina in sofferenza aspettando che finisca la partita”.

“La grande questione è quando avremo tutti i giocatori disponibili perchè partita dopo partite perdiamo giocatori. Su Spinazzola non so quando rientra perchè neanche io lo so. Smalling per chiedere di uscire con la partita aperta è perchè ha qualcosa. Abbiamo sempre qualche problema. E’ molto difficile per me pensare di costruire qualcosa con stabilità. Partita dopo partita devo pensare a costruire una squadra con i giocatori che abbiamo disponibili. In questo momento è così. Siamo in difficoltà. Oggi recuperiamo Mancini per la prossima però perdiamo Smalling perdiamo Felix, c’è sempre qualche problema che fa che io sia un allenatore di emergenza e non di pianificazione”.

OMNISPORT