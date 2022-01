Roma, Mourinho vuole un secondo colpo

05-01-2022 17:40

Il tecnico della Roma José Mourinho in conferenza stampa ha parlato dell’arrivo di Maitland-Niles, ormai ufficiale: “Non me la sento di parlare di lui, non è un nostro giocatore in questo momento. Sono felice di parlare quando sarà ufficiale, ora posso dire che è cresciuto vicino a me, nell’Arsenal, mentre io ero al Chelsea, al Tottenham e al Manchester United”.

“Se viene uno già si respira un po’ meglio, vediamo perché il mercato è aperto per praticamente un mese. Se riusciamo a fare questo nella prima settimana di gennaio c’è speranza per un secondo arrivo”.

OMNISPORT