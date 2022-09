Roma, novità sul futuro di Cristante

27-09-2022 22:01

È stato grande protagonista delle due vittorie dell’Italia contro Inghilterra e Ungheria in Nations League. Fondamentale anche per la Roma di José Mourinho, ora Bryan Cristante è pronto a mettere la firma sul suo prossimo contratto. Il centrocampista è infatti vicino al rinnovo fino al 2027 con i giallorossi.

Nelle scorse settimane è stata trovata l’intesa di massima per prolungare l’accordo in essere, in scadenza nel 2024. Tiago Pinto ha voluto anticipare i tempi e mettere a segno un importante contratto per bloccare ogni possibile tentativo da parte di Juventus e Milan, club molto interessati a Cristante.