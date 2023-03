Autocritica del giallorosso: "Mi impegno sempre al 120%, ma sinora la mia stagione non è soddisfacente".

15-03-2023 20:38

Lorenzo Pellegrini è pronto a guidare la sua Roma alla battaglia della Anoeta, consapevole che non sta vivendo la più brillante delle stagioni: “Mi piacerebbe fare di più, non mi nascondo dietro qualche problema fisico, o la mancanza di allenamento. So di essermi impegnato e di metterci la faccia, vorrei essere più incisivo in fase di realizzazione. Sono il capitano, do sempre il 120% per la maglia giallorossa e metto i compagni davanti al resto. Sono orgoglioso del gruppo e di essere il capitano della Roma. La Real Sociedad è una squadra pericolosa, cerca gli spazi tra le linee: ci hanno messo in difficoltà nonostante il 2-0. Algacil si augura la tempesta perfetta? Bene, io dico che sarà una battaglia, non ne siamo spaventati. La Roma sa essere compatta”.

C’è una riflessione sulla posizione in campo di Paulo Dybala: “Non c’è alcun problema tattico, avere un giocatore come lui in campo è solo un bene per noi, sa mettere in qualsiasi momento la palla dove vuole”.