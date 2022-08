Roma: Pinto accelera per Belotti

18-08-2022 09:30

La Roma vuole Belotti e viceversa. Prima però che il matrimonio possa avvenire, i giallorossi devono piazzare ancora qualche esubero.

Per questo motivo, Tiago Pinto si è immerso in una tre giorni milanese per cercare di creare le condizioni per l’ingaggio dell’ex giocatore granata ancora senza contratto. Il portoghese lo vuole per la prima sfida vera della stagione, in programma tra nove giorni a Torino contro la Juventus, ma come detto, prima bisogna trovare una sistemazione a Shomurodov, Felix e Kluivert.

Tiago Pinto è arrivato a Milano martedì pomeriggio e resterà nel suo quartier generale anche oggi. Il direttore generale deve cercare di sbloccare alcune situazioni in fase di stallo proprio per cercare di chiudere la tratativa col Gallo per metterlo a disposizione di Mourinho il prima possibile.

