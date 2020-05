Roma, pronta l'accelerazione per Pedro

Ventitre titoli con club come Barcellona e Chelsea, ma anche un Europeo e un Mondiale con la Spagna. Questo il palmares di Pedro Rodriguez Ledesma, che a quasi 33 anni sembra pronto per mettersi in discussione nel campionato italiano.

Dopo aver deciso di svincolarsi dai Blues, infatti, l'attaccante spagnolo sta valutando seriamente l'ipotesi di dare la priorità alla proposta della Roma rispetto alle tante altre ricevute in vista del possibile ultimo contratto della carriera.

E i giallorossi non vogliono farsi sfuggire quest'opportunità così, come riporta il Corriere dello Sport, su input del tecnico Paulo Fonseca la società è pronta a proporre allo spagnolo un biennale a prescindere dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 16:26