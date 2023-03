Roma, proposto un ricco biennale a Smalling

Cifra inferiore ma significativa rispetto al contratto attuale per il difensore inglese classe 1989, su cui però resta vivo l'interesse dell'Inter

29-03-2023 17:27

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Roma – forte dell’opzione di rinnovo – avrebbe proposto a Chris Smalling un prolungamento di contratto su base biennale. Una proposta ricca, da 4,5 milione annui, comunque leggermente inferiore – valutata ovviamente anche l’avanzare dell’età del difensore inglese, classe 1989 – rispetto all’attuale stipendio.

C’è ottimismo sulla risposta positiva da parte dell’ex Manchester United in scadenza il prossimo 30 giugno. In caso, però, di fumata nera, continua ad essere vivo l’interesse dell’Inter, che troverebbe in Smalling il sostituto ideale di Milan Skriniar, destinato al PSG.