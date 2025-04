Roma: Ranieri detta ai Friedkin le condizioni per restare da dirigente. E il sogno Ancelotti perde l’alternativa Brasile 

L’attuale tecnico giallorosso ha dichiarato che non rimarrà per “fare da parafulmine”. Intanto Jorge Jesus sorpassa l’emiliano per la panchina della Seleçao

“Siamo vicini, molto vicini”. Con queste parole Claudio Ranieri ha descritto la trattativa della Roma con l’allenatore che prenderà il suo posto nella prossima stagione: il tecnico testaccino non ha fatto nomi, in compenso ha dettato pubblicamente ai Friedkin la condizione per restare nel ruolo di dirigente. Intanto Carlo Ancelotti, sogno dei tifosi della Roma, rimane senza alternative se dovesse lasciare il Real Madrid: Jorge Jesus è ora favorito come c.t. del Brasile.

Roma, Ranieri detta la condizione per restare da dirigente

Portare la Roma più in alto possibile, poi passare dal campo alla scrivania: questa la missione di Claudio Ranieri, destinato a un futuro da dirigente – da senior advisor – al termine della stagione. Intervistato dal Messaggero, però, Ranieri ha fatto capire che il passaggio non sarà automatico: i Friedkin dovranno infatti offrirgli le necessarie garanzie, se vorranno davvero trattenere il testaccino in società. Una, in particolare, la condizione posta da Ranieri.

“Se arriva un dirigente sopra di me, io che ci sto a fare? I tifosi devono stare tranquilli, io non scappo – ha dichiarato Ranieri -. Scappo solo se non conto. Non farò il parafulmine di nessuno. Se non decido e non mi sento importante, io non faccio il parafulmine, me ne vado. Oggi mi sento al centro del progetto. Nel momento in cui mi sentissi al lato di questo, arrivederci e grazie”.

Roma, Ranieri sul prossimo allenatore

Ranieri non vuole dirigenti che gli diano ordini, dunque, ma punta ad avere un ruolo decisionale effettivo all’interno della Roma del futuro. Un ruolo che già, di fatto, ricopre: il tecnico è infatti in prima linea nelle trattative per il suo successore. Al Messaggero Ranieri ha smentito nuovamente l’ipotesi dell’arrivo di Gian Piero Gasperini, chiarendo il processo che ha portato all’individuazione del nome giusto.

“L’allenatore non è scelto da me, non funziona così – ha precisato Ranieri -. Se ho fatto una lista di nomi, con pregi e difetti, sta anche ai Friedkin deciderlo. Ghisolfi e io abbiamo seguito il modello inglese. Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Se la lista è stata consegnata? Da mo’! Siamo vicini, molto vicini”.

Roma, il sogno Ancelotti può perdere la chance Brasile

Molti tifosi della Roma sperano che il tecnico “molto vicino” sia Carlo Ancelotti, soprattutto dopo la pesante sconfitta che il Real Madrid ha incassato nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal. Il Real è anche a -4 dal Barcellona nella Liga: se dovesse mancare entrambi gli obiettivi, Florentino Perez molto probabilmente virerebbe su un altro tecnico, e a Madrid già circolano voci su Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen.

Inoltre, pare che anche la porta del Brasile stia per chiudersi per Ancelotti: secondo la stampa brasiliana, Jorge Jesus sarebbe ora in pole position per la Seleçao, con la Federcalcio locale decisa a pagare la clausola rescissoria del portoghese, attualmente sotto contratto con l’Al-Hilal. Via dal Real, senza il Brasile, Ancelotti potrebbe seriamente considerare il rientro in Italia, magari proprio alla Roma di cui è sempre stato tifoso.