Roma, scelto il nuovo allenatore: la data dell'annuncio

La Roma ha scelto il nuovo allenatore: Paulo Fonseca. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk è il prescelto a subentrare a Claudio Ranieri e a rilanciare i giallorossi nella prossima stagione dopo un anno più che deludente.

Il club capitolino, riporta Sportmediaset, si è accordato con la società ucraina: sarà lo stesso Fonseca ad abbassarsi lo stipendio inizialmente concordato con la Roma pur di superare l’ostacolo clausola rescissoria. L’annuncio ufficiale è previsto per lunedì 10 giugno: poi l’allenatore portoghese, ex Porto, Braga e Pacos Ferreira, comincerà subito a mettersi all’opera per costruire la nuova Roma.

Pallotta verserà nelle casse dello Shakhtar Donetsk un indennizzo di 2 milioni di euro. Fonseca firmerà un contratto triennale da 2,5 milioni di euro anziché i 3 accordati nei primi colloqui. Il tecnico 46enne, nato in Mozambico, affrontò i giallorossi in occasione della Champions League 2017/2018, agli ottavi di finale: lo Shakhtar si impose per 2-1 all’andata ma venne sconfitto al ritorno per 1-0 con un gol di Dzeko che decretò il passaggio del turno della Roma.

Fonseca allena ad alto livello dal 2009: nel suo palmarés figurano tre campionati ucraini consecutivi, tre coppe d’Ucraina di fila, una coppa del Portogallo conquistata con il Braga e una supercoppa con il Porto. Proprio con i Dragoni è incappato nell’unico esonero della sua carriera, nella stagione 2013/2014.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 17:00