Roma senza Totti? Cristian verso il Frosinone

Alla base della decisione di lasciare la Roma il poco spazio in Primavera

17-06-2023 13:41

Cristian Totti potrebbe lasciare la Roma per approdare al Frosinone. Una scelta condivisa con la società, per trovare una realtà che gli possa assicurare un minutaggio più elevato. Nell’ultima stagione nella Primavera della Roma, infatti, il figlio di Francesco Totti ha trovato poco spazio. Al momento non c’è nulla di definito, anche se padre e figlio hanno iniziato a prendere informazioni presso l’Istituto San Bernardo – nel complesso dell’abbazia di Casamari – per il completamento del percorso scolastico del giovane attaccante.

Cristian Totti è legato ancora per un anno alla Roma e le due società stanno cercando la soluzione migliore per il trasferimento del giocatore. Le ipotesi sono due: o un accordo tra le due società o la decisione da parte della Roma di svincolarlo.