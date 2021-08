Roma, Shomurodov: "Non vedo l'ora di dimostrare quanto valgo"

Eldor Shomurodov è stato uno dei giocatori più convincenti in questo primo scorcio di stagione della Roma. In un’intervista al Corriere dello Sport l’attaccante giallorosso si mostra carico: “La grande occasione a 26 anni? Difficile dire perché non mi sia capitata prima, forse dipende dal fatto che ogni anno ho provato a pormi degli obiettivi per migliorare sempre”, sono le parole al Corriere dello Sport.

“Non importa a quale età io sia arrivato a giocare in un grande club come la Roma, ma l’importante è che sono qui oggi e ne sono felice. Che 26 anni sia tardi o presto è poco importante. Non vedo l’ora di dimostrare quello che valgo e vincere qualcosa qui con la Roma”.

OMNISPORT | 25-08-2021 08:51