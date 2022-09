Roma, si cerca un nome in difesa

03-09-2022 10:19

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, la Roma è ora costretta a tornare sul mercato in difesa dopo l’infortunio di Kumbulla. Per fare questo si guarderà ovviamente al mondo degli svincolari.

Il Corriere fa quattro nomi in particolare. In pole position ci sono Zagadou, ex Borussia Dortmund, e Denayer, ex Lione, ma il quotidiano aggiunge alla lista anche Maksimovic, Edgar Lé (ex Trabzonspor) e Morrison (liberatosi dal Cardiff).

Difficile prevedere al momento quale sarà la scelta dello Special One, ma è quasi sicuro che almeno uno di questi arriverà nella Capitale.