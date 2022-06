Roma: si punta con decisione su Frattesi

10-06-2022 10:29

La buona stagione disputata in maglia neroverde, condita da 4 gol e 4 assist in 34 presenze, ha portato Frattesi ad essere un giocatore piuttosto ambito da molte società.

Una di queste è la Roma che cerca di migliorare il suo assetto per presentarsi al meglio la prossima stagione in cui sarà impegnata in tre diverse competizioni. L’allenatore giallorosso, José Mourinho ha già dato il suo ok all’operazione, adesso tocca alle due società sedersi intorno al tavolo per provare a trovare un accordo.

La Roma nella trattativa per arrivare a Frattesi potrebbe inserire anche Felix Afena-Gyan e/o Christian Volpato, dipende da cosa risponderà Carnevali. Solo soldi, altre contropartite oppure non se ne farà nulla? Importante ricordare ocme in questa trattativa la Roma che, ricordiamo, è il club da cui il Sassuolo ha acquistato Frattesi nell’estate del 2017 vanti un 30% sulla futura rivendita del centrocampista e ovviamente se dovesse essere proprio la Roma la società ad acquistare Frattesi allora pagherà solo il 70% del cartellino.

Uno sconto non indifferente che avvicinerebbe il centrocampista ai giallorossi.

