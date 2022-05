23-05-2022 19:45

In vista della finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord, Wesley Sneijder ha raccontato il Mourinho psicologo: “Sinceramente mi è venuto da ridere quando ho letto che Mourinho ha detto di ritenere ingiusto che il Feyenoord abbia una settimana in più per preparare la finale di Tirana – le parole dell’ex centrocampista olandese a De Telegraaf – la Roma stava ancora giocando in campionato”.

“Nel 2017 – continua Sneijder – era arrabbiato per il fatto che l’Ajax potesse permettersi dodici giorni per la partita contro il Manchester United e che potesse preparare la sua squadra solo per tre giorni. È un gioco psicologico. Fa capire ai suoi giocatori quanto sia tutto ingiusto e li motiva affinché puniscano l’ingiustizia“.