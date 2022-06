Roma, spunta l'idea Mertens

11-06-2022 10:19

Per la Roma di José Mourinho si prospetta un colpo clamoroso: Dries Mertens. L’attaccante belga è svincolato dal Napoli e il rinnovo è in salita perché la differenza tra domanda e offerta è molto ampia. Così i capitolini si sono inseriti per assicurarselo con un contratto annuale, anche se le perplessità non mancano, a cominciare dai 35 anni del calciatore. Ma Mourinho è un maestro nel gestire i calciatori delle squadre che allena e sicuramente lo farebbe anche con Mertens. E intanto i tifosi della Roma sognano già una super coppia in attacco con Tammy Abraham…

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE