Roma: su Shomurodov c'è la Fiorentina

23-12-2022 15:21

La Fiorentina pensa a Eldor Shomurodov per rinforzare l’attacco a gennaio. A scriverlo è il quotidiano Tuttosport, secondo il quale sull’uzbeko della Roma ci sarebbero anche Sassuolo e Torino. Impiegato per appena 151 minuti distribuiti in 8 presenze, l’ex Genoa sta cercando una soluzione per trovare maggiore continuità, cosa che Mourinho fra Abraham e Belotti non può certo garantirgli. Shomurodov era destinato a partire già nella sessione del calciomercato estiva, ma rimase all’ombra del Colosseo su richiesta di Mourinho.